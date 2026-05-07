Il Pinot Grigio Doc Delle Venezie pronto a brindare sul podio del “Giro d’Italia” 2026

Domani, 8 maggio, il via in Bulgaria, da Nessebar, poi l’arrivo in Italia il 12 maggio, con la tappa Catanzaro-Cosenza, e il traguardo finale il 31 maggio a Roma, dopo aver attraversato grand parte del Belpaese, per un totale di 3.468 chilometri: scocca l’ora del Giro d’Italia 2026, la “Corsa Rosa” tra le più amate e seguite in tutto il mondo, che, quest’anno, oltre ai grandi campioni del ciclismo a caccia della Maglia Rosa, avrà un nuovo protagonista enoico, il Pinot Grigio Doc delle Venezie, che festeggerà tutti gli arrivi di tappa sul podio, e accompagnerà il Giro d’Italia 2026, il Giro d’Italia Women 2026 e il Giro Next Gen 2026 in qualità di Official Wine delle competizioni. Granze alla partnership tra il Consorzio Doc delle Venezie, guidato da Luca Rigotti, e Rcs Sports & Events, l’accordo triennale (presentato a Vinitaly 2026, a Verona, come abbiamo riportato qui), “punta a valorizzare il legame tra sport, territorio e made in Italy, rafforzando la presenza internazionale della denominazione e promuovendo il Nordest italiano come area simbolo di qualità, tradizione e capacità produttiva”.

“Il Giro d’Italia rappresenta per il Pinot Grigio Doc Delle Venezie una piattaforma globale straordinaria attraverso cui raccontare uno stile italiano autentico, contemporaneo e riconoscibile nel mondo - dichiara Luca Rigotti, presidente Consorzio Doc Delle Venezie - questa partnership ci permette di entrare in una narrazione di qualità, territorio e lifestyle capace di dialogare con un pubblico trasversale e internazionale attraverso uno degli eventi sportivi più seguiti e amati al mondo”.

Particolare attenzione sarà dedicata al cerimoniale ufficiale del Giro, che proprio da questa edizione si rinnova nel segno del Pinot Grigio Doc Delle Venezie. Per la prima volta sarà, infatti, un vino fermo ad accompagnare i momenti celebrativi sul podio: il brindisi dei vincitori verrà servito in un grande calice del Consorzio Doc Delle Venezie, mentre sul palco sarà presente una bottiglia speciale da 6 litri brandizzata Doc Delle Venezie - con etichetta rosa - realizzata appositamente per accompagnare la consegna del trofeo.

“La presenza al Giro d’Italia si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione internazionale promosso dal Consorzio per rafforzare il dialogo con nuovi pubblici attraverso grandi eventi sportivi, culturali e istituzionali, promuovendo il Pinot Grigio Doc Delle Venezie come ambasciatore globale dello stile italiano”, spiega ancora il Consorzio.

Che sarà sotto i riflettori su un palcoscenico mondiale, quello del Giro d’Italia, dunque, con una denominazione che abbraccia Friuli Venezia Giulia, Veneto e Provincia di Trento, per 27.000 ettari di vigneti e 230 milioni di bottiglie prodotte ogni anno, che nascono da una filiera produttiva composta da 6.141 viticoltori, 575 aziende di vinificazione e 371 aziende di imbottigliamento, per l’85% del Pinot Grigio italiano ed il 43% di quello mondiale.

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