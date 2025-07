“L’incredibile storia del vino. Il racconto di una civiltà lunga 10.000 anni” a fumetti

Immaginate un Bacco contemporaneo, in versione fumetto, ironico e dissacrante, nato in Francia dalla matita del fumettista Daniel Casanave e dalla “sete di conoscenza” del giornalista e sceneggiatore di Benoist Simmat, studioso di economia ed enologia, che racconta un’epopea incredibile: ecco il narratore de “L’incredibile storia del vino. Il racconto di una civiltà lunga 10.000 anni”, il volume firmato a quattro mani dai due celebri autori francesi, che illustra come il vino è sempre stato al centro della cultura umana, attraversando guerre, rivoluzioni e proibizioni, senza mai smettere di essere simbolo di potere, festa e sacralità.

Il nuovo fumetto (Touring Club Editore, Collana Fuoricampo, 2025, pp. 336, prezzo di copertina 28 euro), è un viaggio nella storia del vino, e della nostra civiltà, poiché questa bevanda ha accompagnato l’umanità fin dalla notte dei tempi e ancora riempie i calici, inebria gli spiriti, favorisce nuove alleanze e rinsalda antichi legami. Dalla Mezzaluna fertile, dove si iniziò a domesticare la vigna, a invenzioni - come la bottiglia di vetro e i tappi in sughero - che avrebbero cambiato la storia, il vino è sempre stato protagonista di riti sacri e profani, chiassosi aperitivi e funzioni religiose.

La storia inizia dopo il diluvio universale, in cui Noè pianta la vite dando inizio a un’avventura millenaria che avrebbe entusiasmato i faraoni, sedotto gli imperatori e arricchito i mercanti di ogni tempo. La stessa bevanda che gli egizi consacravano a Osiride, che nei simposi greci accendeva l’ingegno dei grandi filosofi. E che ha seguito le rotte dei mercanti fenici, riempito le anfore delle legioni romane e i calici dei banchetti rinascimentali. E che ha conosciuto straordinarie innovazioni, fino alle sperimentazioni enologiche più audaci dei nostri giorni.

Benoist Simmat è uno sceneggiatore di fumetti e giornalista francese, specializzato in economia ed enologia, che collabora con testate come “L’Express” e “Le Journal du Dimanche”, ed è autore, insieme al mangaka Eldo Yoshimizu, di “Gamma Draconis” (2020). Il fumettista Daniel Casanave è autore di diverse opere, tra cui la serie di graphic novel tratta dal bestseller di Yuval Noah Harari Sapiens (“La nascita dell’umanità”, 2020; “I pilastri della civiltà”, 2021; “I padroni della storia”, 2025). In Italia ha pubblicato anche “Il flagello di Dio. Un’avventura rocambolesca di Attila l’unno” (2006) e “I defunti. Un’avventura rocambolesca del Milite Ignoto” (2009). Insieme, e insieme a Bacco, accompagnano il lettore in un viaggio tra il mito, la profonda erudizione e la magnifica ebbrezza del vino che, goccia dopo goccia, nobilita da sempre il cammino della civiltà.

