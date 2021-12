Liv-ex, dove i fine wine italiani hanno trovato la loro consacrazione, e sono destinati a crescere

“10 anni fa la quota del vino italiano del mercato secondario era rappresentata per il 90% dai Supertuscan, ed era appena l’1% di tutto il mercato secondario, mentre oggi è al 15-16%, una crescita che in realtà è legata ai risultati degli ultimi 2 o 3 anni. Ho il sospetto che debba accadere ancora molto, c è un mercato via via più grande, in cui l’Italia giocherà il suo ruolo, crescendo ancora in termini assoluti e in quote di mercato”.

