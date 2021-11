Lo Champagne, un lusso per tutti che ha conquistato il consumatore italiano

Cala l'export, che si attesta a 6,9 milioni di bottiglie spedite nel 2020 nel Belpaese, per 146,8 milioni di euro di fatturato, ma non la passione dell'Italia per lo Champagne, di cui è quinto importatore al mondo. Una crescita continua, frenata solo dalla pandemia, raccontata da chi lo Champagne lo produce, Bastien Collard de Billy (Pol Roger), e lo importa e distribuisce, Roberta Cenci (Compagnia del Vino), Massimo Sagna, Luca Cuzziol (presidente Società Excellence) e Pietro Pellegrini.

Copyright © 2000/2021