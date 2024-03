Mera e Longhi, Caramelle Quadre

Le Caramelle Quadre come, per fare un esempio, il “rabarbarone” della Mera & Longhi, storica e artigianale azienda di Casale Litta in provincia di Varese, sono quei dolciumi capaci di incuriosire e proiettarti in una dimensione ormai lontana. Oggi il mondo delle caramelle è soprattutto quello industriale ed è difficile trovare qualcosa in grado di stimolare davvero i sensi. Ma in questo caso, ecco l’eccezione, una buonissima eccezione (anche se purtroppo a conferma di una regola). La Mera & Longhi nasce nel 1896, attraversa le due guerre, sopravvive di generazione in generazione e oggi continua a produrre caramelle di un gusto ed un fascino tutto particolare. Declinato in una ampia scelta di gusti: amarena, anice, arancia/menta, arancio, bergamotto, cannella, chinotto, camomilla, melissa, sambuco, rabarbaro/stevia, rabarbaro, rabarbarone, genziana, latte/menta, limone, limone/stevia, liquirizia, mela, menta, menta/fernet, mirtillo, rosa, salvia/limone, tamarindo, violetta, yougurt/fragola e zenzero.

