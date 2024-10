Fratelli Corrà, Slinzega di Montagna

La Slinzega d Montagna Riserva Roen prodotta dal salumificio Fratelli Corrà, con stabilimento in Val di Non e negozi a Smarano e Moena - il più antico salumificio del Trentino - è un salume della tradizione consumato dai contadini nelle zone alpine durante le lunghe escursioni in alpeggio e durante la fienagione in quota, in quanto le proprietà nutritive ed energetiche della carne erano (e sono) concentrate rispetto al peso, permettendone quindi un agile trasporto. La Slinzega oggi è conosciuto dagli intenditori anche come uno dei salumi più pregiati che si ottengono da carni bovine: quelle utilizzate dai Fratelli Corrà sono di razza Grigio Alpina (Presidio Slow Food) e provengono solo dal Trentino Alto-Adige. Una lunga stagionatura asciuga naturalmente le carni, concentrando sapori e aromi. Il risultato è un salume dal gusto penetrante e molto intenso, che va servito con poco condimento e tagliata molto sottile. Il suo consumo è adatto sia come aperitivo o per una merenda nutriente ed energetica.

