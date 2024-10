Girolomoni, Conserve di Pomodoro Bio

Girolomoni è una cooperativa di agricoltori biologici marchigiana, nata nel 1971 a Montebello. Oggi prende il nome dal suo fondatore e pioniere del biologico, Gino Girolomoni, che faceva pasta integrale biologica quando era considerata addirittura illegale. È l'unico pastificio biologico in Europa, di proprietà dei contadini, con un proprio mulino ed una filiera completa che va dal seme al piatto. L'azienda - attualmente una realtà costituita da oltre 300 aziende agricole associate in filiera e coordinata dai figli di Gino: Samuele, Giovanni Battista e Maria - cerca di portare avanti i valori della civiltà contadina e in particolare il rispetto per la terra, "Oltre il Biologico" come dice il suo motto. Nota soprattutto per la sua pasta, l’azienda fornisce oggi anche un’articolata gamma di prodotti biologici garantiti e tracciati lungo tutta la filiera produttiva. Come nel caso delle conserve di pomodoro: all’arrabbiata, capperi e olive e pomodoro e basilico, evidentemente, tutti prodotti a biologico.

