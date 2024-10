Gardini, Cremino con Amarene

La storia dei fratelli Fabio e Manuele Gardini ha origine nel panificio aperto alla fine degli anni Cinquanta dai nonni materni. Una decina di anni dopo la figlia Maria e il marito Gastone prendono in gestione l’attività dedicandosi maggiormente a prodotti di pasticceria, ed è proprio da qui che nel 1976, a Lido di Spina, nasce la “Pasticceria Le Perle”, tuttora in attività. È lì che i fratelli Gardini, nel 1987, cominciano con i loro primi esperimenti con il cioccolato più puro - mixandolo con i prodotti agroalimentari più significativi dell’Emilia Romagna: il Sale dolce di Cervia, i vini Sangiovese e Albana Passito, l’olio di Brisighella, le noci di Romagna, il formaggio di Fossa - per poi diventare fini artigiani cioccolatieri. Il cremino bigusto di Gardini è realizzato con nocciole delle Langhe e cioccolato al latte e fondente ed è arricchito con amarene, creando un piacevole contrasto tra dolce e amaro, vellutato e croccante. Perfetto come fine pasto, ma anche a merenda con il pane.

