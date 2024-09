Nonino, Grappa Tradizione 41°

La famiglia Nonino non ha bisogno di presentazioni, rappresenta semplicemente un punto di riferimento della distillazione made in Italy e una delle eccellenze più solide nel suo comparto. Una storia lunga oltre un secolo per la famiglia friulana, vero e proprio simbolo di questa antica arte. Dal ricco portafoglio etichette dell’azienda con base a Percoto in provincia di Udine, segnaliamo la Grappa Tradizione 41°, grappa bianca ottenuta da vinacce fresche e morbide di uve bianche e rosse. Il suo colore cristallino e invitante, introduce ad un bagaglio olfattivo pulito dal rigoglioso fruttato che rimanda all’uva, rifinito da sfumature di spezie e zafferano. In bocca il sorso è persistente, morbido e vivo dal retrogusto ammandorlato. A consolidare il successo anche internazionale di Nonino, il premio della critica come “Migliore distilleria del Mondo” Spirit Brand/Distiller of the year 2019 by Wine Enthusiast, prima distilleria italiana e unica grappa a ricevere questo prestigioso riconoscimento.

