Che cosa sono le Zolle dell’Emporio Vegetale? Le zolle sono micro ricette pensate per catturare l’essenza del gusto. Con l’aiuto dell’evaporatore rotante ogni vegetale viene privato dell’acqua in eccesso e successivamente viene liofilizzato. Nasce così un boccone di puro sapore, una caramella che racconta il cuore e la ricchezza dell’esperienza vegetale, che può essere utilizzata come snack veloce, oppure usare come dado da sciogliere nel brodo o per mantecare vari piatti. Le zolle sono prodotte in vari gusti: pomodoro e zafferano, funghi e ceci, cipolla e smoking blu, peperoni e zucchine e basilico. A Torino, lo chef Antonio Chiodi Latini fa solo cucina vegana e nel 2023 ha lanciato Emporio Vegetale, nato come rosticceria e oggi laboratorio che spedisce ricette pronte in tutta Italia, tra cui la maionese di soia, la salsa bbq, la caponata, la spalmabile di radicchio, l’hummus di ceci e la salsa al pomodoro. Il tutto da materie prime dii produttori piccoli e piemontesi che seguono filiere biologiche.

