Cantina della Volta, Panettone Spaziale “Il Mattaglio”

via per Modena, 82

Indirizzo: via per Modena, 82

Si rinnova anche quest’anno il connubio tra le bollicine del Mattaglio Brut della cantina di Bomporto con l’impasto a lievito madre e a lunga lievitazione dalla pasticceria Giamberlano per la realizzazione del Panettone “Spaziale”. Una golosa tradizione, quella che ormai dal 2021 vede due artigiani del territorio modenese unire le proprie forze per dar vita al dolce per eccellenza delle festività natalizie. Una vicinanza, sia territoriale sia di ideali professionali, che ha cementato una collaborazione ormai pluriennale. Ed anche quest’anno Cantina della Volta e la pasticceria Giamberlano di Pavullo, guidata dal maestro pasticcere Valter Tagliazucchi, delizieranno i palati più esigenti con il Panettone artigianale “Spaziale” aromatizzato al Mattaglio Brut Metodo Classico. Il panettone di Cantina della Volta realizzato dalla pasticceria Giamberlano è prodotto in edizione limitata ed è disponibile e ordinabile da novembre presso alcune delle principali enoteche dell’Emilia-Romagna e delle Marche, nonché sull’e-commerce di Cantina della Volta.

Copyright © 2000/2024