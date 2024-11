Torta Pistocchi, La Torta Classica

La Torta Classica di Torta Pistocchi è la torta perfetta per chi ama davvero il cioccolato. Fatta senza farina, burro, uova o zucchero e senza conservanti né additivi: per questa torta la cioccolateria usa solo cioccolato fondente extra, polvere di cacao amaro e poca crema di latte, lavorati a mano. Torta Pistocchi è un’azienda artigianale con sede a Firenze che produce cioccolato di altissima qualità, tra cui la famosa Torta Pistocchi. Fondata nel 1986 da Fabio Pistocchi, l’azienda si è affermata nel tempo come punto di riferimento per gli amanti del cioccolato di qualità. La torta Pistocchi, più volte premiata, è la specialità più famosa dell’azienda: una prelibatezza a base di cioccolato fondente che conquista ogni palato con la sua consistenza cremosa e il suo sapore intenso e avvolgente. La torta è stata creata da Fabio Pistocchi negli anni Ottanta del secolo scorso, con l’obiettivo di produrre un dolce che esaltasse il sapore autentico del cioccolato, senza l’aggiunta di altri ingredienti.

