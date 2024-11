Da Vittorio, Calendario dell’Avvento

Da Ottobre la Famiglia Cerea decreta l’inizio del Natale. È infatti già possibile prenotare - sull’e-commerce Da Vittorio Gift Shop, Cavour1880 a Bergamo o Da Vittorio Selection di Albano Sant’Alessandro e Milano - l’intera gamma dei dolci delle feste, con golose novità firmate Da Vittorio per le feste natalizie 2024. Oltre ai classici panettoni, declinati in varie e golose versioni, ci sono le dolcezze con base frolla ispirate a soggetti natalizi e le creazioni in cioccolato prodotte dalla maestria artigianale dei Maîtres Chocolatier Da Vittorio, in collaborazione con il chocolate designer Davide Comaschi. C’è anche il “Calendario dell’Avvento”, prezioso scrigno decorato con immagini invernali che richiamano la tradizione natalizia, come fiocchi di neve, stelle e paesaggi innevati, “custode” dei deliziosi pralinati al cioccolato, i bonbon al liquore al bergamotto, le gocce di rosolio, le pepite al caffè: un modo speciale di arricchire l’attesa del Natale con un’esperienza di raffinata dolcezza.

