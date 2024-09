Caseificio Valsamoggia, Squacquerone

Lo squacquerone del Caseifico Valsamoggia, ottenuto da solo latte prodotto in Emilia Romagna, è ancora fatto rompendo la cagliata a mano. Questa fase è molto importante perché determina la consistenza che avrà successivamente il formaggio. Il nome di questo formaggio deriva dal dialetto romagnolo “squacquerare” che significa sciogliersi, diventare molle. Infatti, al contrario della maggior parte dei formaggi che diventano più duri quando stagionano, lo squacquerone con il passare dei giorni diventa sempre più morbido. Per questo motivo il taglio della cagliata è molto importante. Quello dello squacquerone è molto grande per poter trattenere i liquidi al suo interno. È il loro rilascio che permette al formaggio di “squacquerare” successivamente. Il Caseificio Valsamoggia, non distante da Bologna, nasce nel 1974 ed appartiene alla famiglia Manzini. È specializzato nella produzione di formaggi freschi e nella stagionatura del Parmigiano, rispettando le lavorazioni tramandate di generazione in generazione.

