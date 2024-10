Il Mangiarbene, Lo Strafico

via dei Pioppi, 14

Lo Strafico è un formaggio di pecora, che nella sua pasta è arricchito da gemme di fico. L’affinamento è affidato alle foglie di fico fresche che avvolgono le forme in “bagno” di grappa bianca. Ne deriva una pasta di colore bianco avorio morbida e leggermente granulosa, che profuma di latte di pecora ed erba di campo, con la nota alcolica proveniente dalla grappa ad accompagnare cenni intensi e continui di fico maturo. A produrlo Antonio Egizi, mastro caciaro abruzzese e affinatore con esperienza trentennale che lavora oggi in Umbria, dove crea affinati rari e preziosi, partendo da formaggi di alto livello, declinati nella sua azienda “Il Mangiarbene” con sede a Bastia d’Umbria. Il suo lavoro certosino consiste nel selezionare i semilavorati, dopo averne seguito il processo di produzione, e di affinarli con maestria, usando da una parte il tempo e dall’altra una particolare attenzione alle materie prime utilizzate, che spaziano in un vasto caleidoscopio di profumi e sapori spesso dimenticati.

