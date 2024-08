Andriani, Pasta Felicia Senza Glutine

Il pugliese Felicia è un brand di Andriani S.p.A. Società Benefit e B Corp, punto di riferimento della pasta salutare in Italia, specializzato nella produzione di pasta a base di materie prime di alta qualità, biologiche e naturalmente prive di glutine, guidata dai fratelli Michele e Francesco Andriani. Ed è l’unico pastificio italiano ad avere un molino multigrain integrato (ideato per la macinazione di qualsiasi granella che in natura sia priva di glutine) con la possibilità di controllare tutto il processo, dal cereale o legume sino alla pasta, con l’obiettivo di garantire ai consumatori massima trasparenza, qualità e sicurezza alimentare. Il ricco portafoglio prodotti comprende i Risoni, gli Spaghettoni di lenticchie rosse e le Linguine con avena, oltre agli Spaghetti Felicia alla Spirulina, la Linea Classic a base di mais e riso integrale e trafilata al bronzo, la Linea Premium, per la ristorazione di alta gamma, gli Spaghetti 100% di lenticchie nere e la Linea Selection, a base di cereali integrali, quali avena, grano saraceno, teff etiope e riso integrale.

Copyright © 2000/2024