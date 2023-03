Mercato Usa, focus sulla comunità ispanica: 62 milioni di persone, di cui il 42% beve vino

Una delle più grandi comunità in Usa, con un potenziale di spesa di 2.700 miliardi di dollari, ed una crescente passione per il nettare di bacco. A WineNews gli “insights” di Maria Calvert (Calvert Consulting) e Lydia Richards (Vino Concierge), co-fondatrici di “Hispanics in Wine”. “I vini bianchi sono ottimi “entry points”, come Soave e Pinot Grigio, e ovviamente il Prosecco. Sui rossi, meglio quelli da varietà internazionali, o di territori già conosciuti, come il Chianti Classico. Ma ci sono grandi opportunità”.

