Migliori e-commerce food, al primo posto in Italia c’è Just Eat, seguito da Deliveroo e Nespresso

Al primo posto c’è Just Eat, seguito da Deliveroo e Nespresso. Al n. 4 un altro marchio noto di food delivery, lo spagnolo Glovo. In posizione n. 5 troviamo Lavazza (primo brand italiano della classifica), seguito al n. 6 da Vivino, al n. 7 da Tannico, al n. 8 da Eataly. In posizione n. 9 e 10 ci sono Olio Carli e Cortilia, entrambi italiani. Sono questi i i siti di vendita online del settore alimentare più popolari nel nostro Paese, premiati dagli “Ecommerce Italia Awards”, basati sul Ranking Commerce di Casaleggio Associati.

L’edizione n. 4 del riconoscimento ha preso in esame oltre 16.000 imprese che vendono online in Italia in 17 differenti settori merceologici. E se ai primi posti della classifica generale si sono piazzati Amazon, Subito e eBay, prendendo in esame il settore food sono i più noti brand del delivery a dominare, confermando come l’abitudine di ordinare cibo a casa sia ormai ben radicata nel nostro Paese. Ai primi due posti della classifica ci sono Just Eat e Deliveroo, entrambi marchi inglesi ben noti agli italiani. Nespresso, brand svizzero tra i leader mondiali della vendita online di capsule e macchine per il caffè - famoso anche per il suo testimonial d’eccezione, l’attore George Clooney - è terzo, seguito da Glovo, e-commerce spagnolo di consegna a domicilio. Si deve scorrere fino alla posizione n. 5 per trovare la prima azienda italiana, Lavazza, che online vende non solo capsule, cialde e miscele di caffè, ma anche macchine e accessori. In posizione n. 6 e 7 due marchi legati all’ecommerce di bottiglie, ovvero l’americano Vivino e l’italiano Tannico, a conferma che acquistare etichette online sia una consuetudine per gli amanti del buon bere. Ma sul web si acquista anche il cibo, magari prodotti di nicchia, regionali e di eccellenza: lo dimostrano le posizioni dal 7 al 10, che vedono rispettivamente Eataly, gruppo fondato da Oscar Farinetti e specializzato nella vendita di prodotti del Belpaese, Olio Carli, azienda specializzata in olio evo ma che sul proprio sito vende anche specialità dolci e salate, e Cortila, e-commerce italiano, attivo dal 2011, che offre un servizio di spesa online a filiera corta con consegna a domicilio in 24 ore.

