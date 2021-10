Moio: “dalla ricchezza ampelografica le chiavi per risolvere i problemi della vite”

“Negli ultimi anni, per via del riscaldamento climatico, abbiamo avuto aumenti di Ph e crolli delle acidità in varietà importanti, come Merlot, Cabernet e Chardonnay, vitigni molto diffusi in tutto il mondo e in sofferenza. Per intervenire il meno possibile bisogna risolvere questi problemi a monte, rilanciando il vivaismo per produrre nuove varietà più adatte e ovviamente resistenti alla pressione delle malattie. L’Italia del vino è diventato un modello planetario di diversità e biodiversità”.

