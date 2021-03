Monica Larner e James Suckling: il Brunello di Montalcino, le grandi annate 2015 e 2016, il futuro

Nelle parole di due delle firme più autorevoli della critica mondiale (per “The Wine Advocate” e “JamesSuckling.com” ), lo stato di grazia di un dei territori più importanti del mondo, grazie a due vendemmie eccezionali, tra le migliori di sempre, come la 2016 e la 2015 in versione Riserva, da quest’anno sul mercato, ed un domani dove la cifra stilistica sarà sempre di più quella dell’eleganza dei vini. Mentre arrivano le “5 stelle” per la vendemmia 2020 del grande rosso italiano, sancite dalla piastrella della “Divina” Federica Pellegrini, a “Benvenuto Brunello Off 2021”

