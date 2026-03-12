“Mundus Vini” 2026: Fantini “Best Italian Wine Producer”, il Belpaese al top (con 787 medaglie)

Fantini Wines, azienda abruzzese di Ortona (Chieti), fondata nel 1994 e guidata da Valentino Sciotti, tra i leader dell’export nel Sud Italia (e, dal 2020, di proprietà di Platinum Equity, ndr), è il “Best Italian Wine Producer” 2026 per lo “Spring Tasting” 2026 by Mundus Vini, uno dei più grandi e autorevoli concorsi di vino al mondo, firmato dal gruppo tedesco “Meininger”: un riconoscimento (il quinto della storia per Fantini, già insignita nel 2017, 2020, 2022 e 2024) che sarà celebrato a “ProWein” 2026 (dal 15 al 17 marzo, a Düsserdolf).

E non solo. Perché i vini del gruppo abruzzese hanno ricevuto, oltre alle “medaglie d’oro”, anche il massimo alloro per due etichette: il “Best of Show Montepulciano d’Abruzzo”, come miglior vino della categoria, andato a Casale Vecchio Montepulciano d’Abruzzo Doc 2023, e il “Best of Show Castiglia-La Mancha White” assegnato all’Altado Verdejo Do 2025 di Finca Fella, propaggine iberica di Fantini. “Ogni volta amiamo metterci alla prova, perché sia validata da esperti indipendenti la nostra scelta di puntare sulla qualità, e in particolare sulla qualità nel Meridione d’Italia. E ogni volta che questo riconoscimento ci arriva - spiega Giulia Sciotti, marketing manager Fantini e figlia di Valentino Sciotti - diventa per noi uno sprone a continuare su questa strada e a provare a migliorare ulteriormente, perché celebra l’incessante ricerca dell’eccellenza, la passione che riversiamo in ogni bottiglia e la dedizione a portare l’anima del terroir italiano nel mondo”.

Ma il bottino di medaglie dell’Italia va ben oltre: sono in totale 182 i “Best of Show”, di cui 40 italiani, con protagoniste cantine come Mezzacorona (“Best Italian Wine Producer” nel 2025), Banfi, Varvaglione, Kurtatsch, Settesoli, Siddùra, Zenato e Tollo, tra le altre (nel focus tutti i riconoscimenti divisi per categorie e con l’etichetta premiata). E più in generale, sono 787 le medaglie tricolore (qui la lista completa), tra cui 8 “Grand Gold”, 446 “Gold” e 333 “Silver”, che rendono il Belpaese leader assoluto della rassegna davanti a Spagna (683), Portogallo (394), Francia (373) e Germania (284).

Gli otto “Grandi Ori” italiani, su un totale di 46, sono Montepulciano d’Abruzzo Cagiolo Riserva Dop 2020 di Tollo, il Barolo Castelletto 2021 di Fortemasso, l’Amarone della Valpolicella Camporal Classico Riserva Docg 2021 di Corte San Benedetto, l’Amarone della Valpolicella Classico Docg 2020 di Paolo Cottini, l’Amarone della Valpolicella Classico Docg 2022 di Scriani, l’Amarone della Valpolicella Classico Riserva Fracastoro Docg 2015 di Vigneti Villabella, il Lugana Doc Brut Metodo Classico 40 Mesi 2020 di Fausto Bulgarini e il Rosso del Camul 2019 di Vini Tonon. Ed anche tra i “Gold” grande rappresentanza del vino italiano, da Nord a Sud, con aziende come Lo Sparviere, Tenuta Ulisse, Bosca, Cavit, Schenk, Bottega, Cottini, Tollo, Rocca delle Macìe, Valdo, Ruffino, Zenato, Siddùra, Baglio del Cristo di Campobello, Cecchi, Villa Sandi, Ceci, Mottura, Cantine Ermès, Settesoli, Gruppo Mezzacorona, Kellerei Kurtatsch, Mack & Schuhle, Viticoltori Ponte, Kellerei Kaltern, Vignaioli del Morellino di Scansano, Ruggeri, Cadis, San Felice, Farina, Zenato e non solo.

Focus - “Mundus Vini” 2026: i 40 “Best of Show” italiani

Best of Show Gavi: 2021 Gavi Docg Gavi dei Gavi Etichetta Nera di La Scolca

Best of Show Cerasuolo d’Abruzzo: 2025 Ulisse Cerasuolo d’Abruzzo Dop di Tenuta Ulisse

Best of Show Abruzzo White: 2022 Nativae Abruzzo Pecorino Dop di Tenuta Ulisse

Best of Show Alto Adige White: 2024 Südtirol Doc Weissburgunder Penon-Hofstatt di Kellerei Kurtatsch

Best of Show Friuli Red: 2021 Storiis di Le Favole

Best of Show Chianti Classico: 2020 Chianti Classico Gran Selezione di Castello di Radda

Best of Show Barolo: 2021 Barolo Castelletto di Fortemasso

Best of Show Sardinia Red: 2022 Nùrule Cannonau di Sardegna di Cantina Dorgali

Best of Show Veneto White: 2025 Custoza Doc di Azienda Agricola Gorgo

Best of Show Alto Adige Red: 2022 Trigon Lagrein Gries Riserva di Hans Rottensteiner

Best of Show Tuscany White: 2025 Vermentino Maremma Toscana di Tenuta Aquilaia

Best of Show Sicilia Red: 2022 Cartagho di Cantine Settesoli

Best of Show Trentino White: 2024 Pinot Grigio Premium Collection di Mezzacorona

Best of Show Emilia-Romagna: 2024 Romagna Sangiovese Appassimento di Cantine Sgarzi Luigi

Best of Show Montepulciano d’Abruzzo Riserva: 2020 Cagiolo Montepulciano d’Abruzzo Dop Riserva di Cantina Tollo

Best of Show Trentino Red: 2022 Castel Firmian Lagrein Riserva di Mezzacorona

Best of Show Sicilia White: 2025 Inzolia di Feudo Arancio

Best of Show Primitivo di Manduria: 2022 Papale Oro di Varvaglione

Best of Show Basilicata: 2018 Il Sigillo Aglianico del Vulture di Cantine del Notaio

Best of Show Friuli White: 2022 Les Iles Chardonnay Friuli di Isola Augusta

Best of Show Vino Nobile di Montepulciano: 2019 Vitaroccia Riserva di Icario

Best of Show Lazio: 2025 Anthium Bellone di Casale del Giglio

Best of Show Veneto White in Retail Markets: 2025 Pinot Grigio Doc Delle Venezie di Mare Magnum

Best of Show Italy Noble Sweet: 2018 Vin Santo del Chianti Riserva di Fattoria La Vialla

Best of Show Sardinia White: 2023 Bèru Vermentino di Gallura Superiore di Siddùra

Best of Show Valpolicella Ripasso: 2021 Ripassa Valpolicella Ripasso Superiore di Zenato

Best of Show Puglia: 2025 Soprano Primitivo Puglia Igt di Torrevento

Best of Show Primitivo di Manduria in Retail Markets: 2024 Evita Primitivo di Manduria Riserva di Torrevento

Best of Show Salento: 2024 Tre Filari Salento Igp Primitivo di Cantina Sampietrana

Best of Show Puglia in Retail Markets: 2025 Doppio Rosso Primitivo Merlot di Torrevento

Best of Show Puglia Rosé: 2025 GVitae Primitivo Rosato di TorreSanta

Best of Show Italy Sparkling Wine Rosé: Freixenet Italian Rosé Sparkling di Freixenet

Best of Show Lugana: 2025 Lugana Doc Camilla di Tenuta Malavasi

Best of Show Montepulciano d’Abruzzo: 2023 Casale Vecchio Montepulciano d’Abruzzo di Fantini

Best of Show Brunello: 2020 Poggio alle Mura Riserva Brunello di Montalcino di Banfi

Best of Show Toscana Red: Belnero Toscana Igt di Banfi

Best of Show Prosecco Rosé: 2024 Prosecco Doc Rosé Extra Dry Prestige Collection di Mionetto

Best of Show Amarone della Valpolicella: 2010 Amarone della Valpolicella Classico Riserva di Corte San Benedetto

Best of Show Prosecco: 2025 Valdobbiadene Prosecco Superiore di Contarini

Best of Show Trentodoc: 2021 Rotari Extra Brut di Rotari

