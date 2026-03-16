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AGROALIMENTARE ITALIANO

Nel 2025 cresce l’export dell’ortofrutta made in Italy: +11,2% a 6,4 miliardi di euro

Il settore vale 19 miliardi di euro, il 27% della produzione agricola nazionale. A “Macfrut” 2026 a Rimini focus sull’Area Caraibica con Agenzia Ice
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Nel 2025 cresce l’export dell’ortofrutta made in Italy

Vale 19 miliardi di euro e rappresenta il 27% della produzione agricola nazionale: sono questi i numeri che fotografano il peso dell’ortofrutta italiana, protagonista a Macfrut 2026 in programma dal 21 al 23 aprile al Rimini Expo Center. L’edizione n. 43, presentata nei giorni scorsi all’Agenzia Ice, a Roma, riunirà i professionisti del settore nell’unica fiera verticale Fruit & Veg dedicata al business e all’analisi dei trend di una filiera che contribuisce, insieme alle conserve vegetali, al 18% dell’export agroalimentare italiano, secondo Ismea. Nel 2025 l’export di frutta e verdura ha registrato una crescita del +11,2% nel periodo gennaio-novembre - ricorda l’Agenzia Ice - raggiungendo 6,4 miliardi di euro, con circa 1 prodotto su 3 destinato ai mercati esteri.
L’Italia si conferma terzo esportatore europeo dietro Spagna e Olanda, mentre i principali mercati di sbocco - Germania (+30,3%), Francia (+10,2%), Austria (+6,7%), Svizzera (+5,5%) e Spagna (+4,4%) - mostrano incrementi significativi. Spiccano, inoltre, le performance di Egitto (+172,7%), Romania (+28,6%), Ungheria (+26,2%), Repubblica Ceca (+17,4%) e Arabia Saudita (+15,9%). Nomisma evidenzia come il Belpaese contribuisca al 17% del valore totale dell’ortofrutta prodotta nell’Unione Europea, risultando secondo in Europa per produzione di ortaggi (incluso il pomodoro da industria) e di frutta, compresa la frutta secca.
L’edizione 2026 vedrà l’Area Caraibica come partner internazionale, la presenza di 800 top buyer, dieci regioni coinvolte con la Sicilia come Regione Partner, oltre a saloni tematici e un centinaio di eventi. Riflettori puntati, infine, sulla filiera mondiale di mango e avocado, scelti come simboli di una fiera che ambisce a raccontare l’evoluzione globale dei consumi e le nuove sfide dell’agrifood.

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