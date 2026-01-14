Nuovo appello dell’Oms ai governi: “più tasse per bevande zuccherate e alcoliche”

Un invito ai Governi “a rafforzare significativamente le tasse sulle bevande zuccherate e alcoliche”, perché “stanno diventando più economiche, a causa delle aliquote fiscali costantemente basse nella maggior parte dei Paesi, alimentando obesità, diabete, malattie cardiache, tumori e infortuni, soprattutto tra bambini e giovani adulti”. È il nuovo appello da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), alla luce di due nuovi rapporti che sono stati pubblicati e che “avvertono che i sistemi fiscali deboli consentono ai prodotti nocivi di rimanere a basso costo, mentre i sistemi sanitari devono far fronte a una crescente pressione finanziaria dovuta a malattie e infortuni non trasmissibili prevenibili”. Uno dei due rapporti dell’Oms, ricorda l’organizzazione in una nota, “mostra che almeno 167 Paesi tassano le bevande alcoliche, mentre 12 le vietano completamente. Nonostante ciò, il prezzo dell’alcol è diventato più accessibile o è rimasto invariato nella maggior parte dei Paesi dal 2022, poiché le tasse non riescono a tenere il passo con l’inflazione e la crescita del reddito. Il vino rimane esente da tasse in almeno 25 Paesi, principalmente in Europa, nonostante gli evidenti rischi per la salute”. Si parla di una media globale delle quote di accisa del 14% per la birra e del 22,5% per i superalcolici.

“Un consumo di alcol più accessibile favorisce violenza, infortuni e malattie - ha sottolineato Etienne Krug, direttore del Dipartimento per i Determinanti della Salute, la Promozione e la Prevenzione dell’Oms - mentre l’industria trae profitto, spesso le conseguenze sulla salute sono a carico del pubblico e la società ne subisce i costi economici”.

Un invito rivolto ad i Paesi ad aumentare e riprogettare le tasse nell’iniziativa “3 by 35”, lanciata dall’Oms, e che mira ad aumentare i prezzi reali di tre prodotti, e quindi tabacco, alcolici e bevande zuccherate, entro il 2035. Tutto questo mentre, al contrario, pareri scientifici spiegano anche come un consumo moderato di vino possa avere effetti benefici per la salute, e il settore ha più di una volta fatto sentire la propria voce puntando proprio sulla distinzione, necessaria, tra consumo moderato e abuso, e che anche l’Onu ha ratificato.

Copyright © 2000/2026