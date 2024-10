Pantelleria ed il suo futuro legato al vino, nei 10 anni della “vite ad alberello” patrimonio Unesco

Tra bellezza e cultura, difficoltà legate al clima e non solo, il domani di un unicum del vino italiano, che investe anche in ricerca. Come raccontano Benedetto Renda, presidente Consorzio Vini Doc Pantelleria, cantine come Donnafugata, Salvatore Murana, Basile ed Emanuela Bonomo, insieme a Sonia Anelli, direttrice del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, e Vincenzo Pernice, del Vivaio Regionale F. Paulsen, dove si studiano anche nuovi cloni di zibibbo, l’uva regina dell’isola coltivata tra i muretti a secco.

Copyright © 2000/2024