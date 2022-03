Petrini: “ai giovani non interessano i punteggi, ma la diversità che sa esprimere un vino”

“Le pratiche virtuose generano una nuova sensibilità organolettica, e il futuro è lì. Chi ancora cerca la perfezione assoluta non capisce che il valore degli anni a venire sarà la diversità, espressa bene dalle nuove generazioni di vignaioli. La sostenibilità ambientale non è sufficiente, ci vuole il rispetto per i lavoratori”. A WineNews, il pensiero del fondatore di Slow Food Carlo Petrini, di fronte ad una vera e propria rivoluzione, figlia di quella transizione ecologica capace di regalare ai vignaioli la libertà di fare i vini che hanno sempre sognato, senza chimica e nel rispetto del lavoro, perché produrre vino è una forma d’arte, che tiene insieme etica ed estetica.

