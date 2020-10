Petrini, fondatore Slow Food: “abbiamo riscoperto il valore del cibo e dell’economia alimentare”

“Una delle contraddizioni di questo momento straordinario e di grande sofferenza che è la pandemia, è che tutta l’economia distributiva si è concentrata intorno alla grande distribuzione e in parte alla distribuzione online. In realtà, per uscire da questa situazione noi dovremmo invece implementare un’economia di prossimità. È l’unico modo per rigenerare l’agricoltura e per fare in modo che le comunità possano trovare cibo buono, vicino a casa e nello stesso tempo sviluppare un’economia diversa da quella del consumo per il consumo. Nell’economia locale si sviluppa il grande patrimonio delle relazioni”.

