Premio Maculan: lo chef Andrea Petucco vince il concorso sul miglior abbinamento tra dolce e salato

Il piatto, firmato dallo chef Andrea Petucco, è un “Sandwich di triglia e foie gras, beurre blanc al Vespaiolo Maculan, sedano rapa e pera fermentata” ed è stato abbinato ad Acininobili Veneto Bianco Passito Igt, prodotto con uva Vespaiola intaccata da muffa nobile: una portata che si contraddistingue per il fine gioco di contrasti, tra grassezze e acidità, tendenze dolci e finemente aromatiche, e che ha vinto il Premio Maculan 2026, concorso enogastronomico promosso dalla cantina veneta Maculan e dedicato alla valorizzazione dell’abbinamento tra vini dolci e portate salate.

“Alla sua quarta edizione, il Premio Maculan si conferma un osservatorio privilegiato sull’approccio concettuale e gastronomico al vino dolce - spiega Fausto Maculan, alla guida dell’azienda insieme alle figlie Angela e Maria Vittoria - in particolare, è estremamente interessante vedere come le nuove generazioni di cuochi si avvicinano e interpretano la sfida dell’abbinamento portata salata e vino dolce. Anche quest’anno i concorrenti ci hanno colpito per l’elevata consapevolezza e maestria nelle proposte creative e negli equilibri creati”.

A valutare leproposte di abbinamento giunte in finale è stata una giuria di esperti enogastronomici presieduta da chef Federico Pettenuzzo, co-titolare del ristorante La Favellina di Malo (Vicenza), Stella Michelin dal 2021 e membro di JRE-Jeunes Restaurateurs, associazione internazionale che riunisce giovani cuochi di talento, insieme ai giornalisti e degustatori Alberto Tonello, Angelo Peretti, Clementina Palese, Liliana Savioli e Nicola Grolla, con la partecipazione del giornalista e scrittore Andrea Gori.

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