Quando la degustazione sensoriale diventa arte, per trasformare la razionalità in emozione

A WineNews il racconto di Sarah Heller, Master of Wine e content creator, che “traduce” le note di degustazione in opere pittoriche. Un progetto innovativo, nato nel 2020 (e sostenuto da Gelardini & Romani Wine Auction, la prima case d’aste italiana con base ad Honk Kong), capace di raccontare i grandi vini italiani (e non solo) con un linguaggio “universale” come quello delle immagini, diverso e più inclusivo rispetto a quello specifico e tecnico della critica.

