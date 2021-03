Quando l’impresa è davvero sociale: la case history di Caprai e dei richiedenti asilo in vigna

Il progetto della cantina che ha creato il distretto del Sagrantino di Montefalco, insieme alla Caritas, tra lavoro e vera integrazione, rivolte a persone che sono una risorsa importante, spesso la parte migliore dei Paesi da cui scappano, e dopo averli abbandonati forse per sempre, cercano di trovare un’opportunità e un posto in cui mettere radici. Persone vitali per la nostra agricoltura, e il vino in particolare, simboli di successo del made in Italy, anche grazie al loro lavoro, spesso sempre più qualificato e specializzato, in professioni che molti italiani non fanno più …

