Quotidiano Nazionale - Divino sapore

Il vino protagonista a Tuttofood 2019 I top buyer di Asia e Nord America incontrano le eccellenze Made in Italy … Tuttowine è il salone dedicato al vino all’interno di Tuttofood in corso di svolgimento fino a domani a Fiera Milano. Si tratta di un'area tematica con l’obiettivo di mettere a disposizione delle imprese vitivinicole uno spazio di incontro con buyers orizzontali interessati a conoscere il mondo del vino italiano accostato ad una vasta gamma di prodotti del settore food. L’abbinamento vincente tra cibo e vino, espressione del miglior Made in Italy, risponde ad una doppia esigenza delle aziende: incontrare i top buyer della Gdo, italiana e internazionale, ed entrare in contatto con realtà di nicchia, come enoteche e Wine Point di alto livello. Inoltre, con Tuttowine, si mette in connessione diretta il vino italiano con quei Paesi dove questo prodotto d’eccellenza non è ancora diffuso come dovrebbe, come quelli del Mercosur, gli Stati centrali degli Usa, il Canada, la Cina, il Giappone e la Corea. La manifestazione promuove un computo che ha un giro d’affari di quasi 16 miliardi di euro, una produzione annua tra i 45 e i 50 milioni di ettolitri proveniente da una superficie vitata di circa 640.000 ettari e un export che ha raggiunto un valore di 6,2 miliardi di euro. Numeri che fanno del vino il settore economico di punta dell’agroalimentare italiano e il prodotto best performer delle esportazioni tricolore.

Copyright © 2000/2019