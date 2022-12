Riflessioni intorno al cibo, al giornalismo e alla critica, con il premio Pulitzer Michael Moss

A WineNews il giornalista investigativo e autore di libri come “Grassi, dolci, salati. Come l’industria alimentare ci ha ingannato e continua a farlo”. “Oggi spesso perdiamo tempo dietro a dibattiti su questioni marginali, mentre le grandi industrie del junk food fanno quello che vogliono. Vino e salute? Come per tutti gli alimenti, dobbiamo ascoltare la scienza, e valutare se siamo disposti a correre gli eventuali “rischi” di consumarli, e in che quantità. Per il vino, io dico decisamente di sì!”

Copyright © 2000/2022