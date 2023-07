Sette.corriere.it

Una vita da film tra le vigne del Chianti Classico … I 50 anni di Rocca della Macie. Con un libro… Era alto e grosso, come Bud Spencer. Molti lo scambiavano per l’attore. Rado Zingarelli era invece il produttore della saga di Trinità, i film spaghetti-western. Zingarelli, dopo il successo, investì nel 1973 i guadagni in una tenuta in Toscana, a Castellina in Chianti. Ora quella tenuta è una delle cantine più note del Chianti Classico, Rocca delle Macìe. Al timone c’è il figlio, Sergio Zingarelli. La famiglia ha celebrato i so anni con un libro dedicato a Italo. Un titolo poetico, Argilla, pietra, aria, radici e un sottotitolo in cui si spiega di cosa tratta: vita, cinema e vino. L’editore è Giunti. “È la storia”, ha raccontato Sergio, “di una famiglia che risorge assieme all’Italia, dopo la guerra”. Si legge come un copione. Il film di una vita. Italo si allena come pugile e viene scelto come comparsa per Quo Vadis, poi in altri film, fino a diventare direttore di produzione. Molti gli episodi divertenti. Come quello accaduto in Spagna: Italo scende nell’arena per spiegare una scena del film I sette gladiatori e lo carica un toro: viene ferito ma si salva. Con Little Tony, Italo lancia due film: Riderà (Cuore matto) e Cuore matto, matto da legare... prima di arrivare a Bud Spencer e Terence Hill. Nel 1970 produce Lo chiamavano Trinità..., girato tra Lazio e Abruzzo. L’anno dopo, Continuavano a chiamarlo Trinità. Serviva un vino all’altezza dell’anniversario: è stato lanciato il Chianti Classico Gran Selezione 2020 in edizione limitata: sull’etichetta i nomi di chi ha contribuito a far crescere la cantina. Un vino dal carattere gentile, con un lato godereccio. Proprio come sarebbe piaciuto al “papà” di Trinità.

