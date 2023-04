Sette.corriere.it

Vigne e un resort per il papa di Star Wars … George Lucas conguistato dal Lago Trasimeno… Si chiama Viandante del Cielo. Strano nome per una cantina. Si spiega con l’identità del proprietario, George Lucas (nell’illustrazione qui sotto), il regista di Star Wars. “Dodici anni fa” racconta il brasiliano Joào Almeida, direttore della tenuta, “ha visto il Convento dei Cappuccini sul lago Trasimeno, con attorno 24 ettari di terrazzamenti. Ha creduto nell’Umbria e nella sue potenzialità e ha acquistato la proprietà con l’idea di trasformarla in un resort”. Sette anni dopo, su cinque ettari, sono state piantate le vigne. Sono stati scelti vitigni locali e internazionali e si è puntato sul biologico. “Secondo Lucas non è importante il suo nome, ma il contenuto del bicchiere”, dice convinto il direttore. I primi consigli sono arrivati dal master of wine italiano Gabriele Gorelli. Ora c’è l’enologo Maurizio Castelli ad occuparsi dei vini. Nel frattempo il regista si è appassionato al settore dal quale era partito con lo Skywalkers Ranch, fattoria cinematografica che produce anche Pinot noir e Chardonnay. Dopo Viandante del Cielo il regista ha acquistato Chàteau Margiil in Provenza. Viandante del Cielo è un resort con una decina di camere e tutti i servizi per una vacanza stellare, compreso lo chef a disposizione. I vini: convincente il Lungolago 2021, l’unione tra Chardonnay e Grechetto valorizza spinta acida e pienezza del gusto. Il rosso Pristinvm, uvaggio di Ciliegiolo, Pugnitello, Sanforte e Foglia Tonda, ha forza e freschezza. Infine il Viandante del cielo con Cabernet Sauvígnon e Merlot, è uno stile bordolese in versione umbra, che merita di essere seguito nella sua ricerca identitaria.

Copyright © 2000/2023