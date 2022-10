settecorriere.it

Il Festival a Trento … Tre giorni per scoprire (e gustare) le bollicine di montagna… Le bollicine di montagna sono protagoniste di un’intensa tre giorni di degustazioni con i sommelier campioni d’Italia e con il primo Master of wine italiano, Gabriele Gorelli, unite a dibattiti sul presente e sul futuro del vino: tra gli ospiti Diego Cusumano, Guido Folonari, Camilla Lunelli, Vittorio Frescobaldi, Alice Paillard e molti altri. Dal 7 al 9 ottobre, la città di Trento si anima di appassionati ed esperti di vino per la prima edizione di Trentodoc Festival, organizzata in collaborazione con il Corriere della Sera. “Mario Soldati descrisse il Trentino come un esempio egregio di “fedeltà quasi religiosa nelle tradizioni vitivinicole” senza escludere “migliorie moderne””, ricorda Luciano Ferraro, direttore artistico della manifestazione. Presenti anche la scrittrice Jumpa Lahiri, la designer Elena Salmistraro, gli chef Pietro Leemann e Andrea Aprea. 37 le cantine che apriranno le loro porte per esperienze in vigna, laboratori, degustazioni guidate, aperitivi e cene a tema con dj set.

Copyright © 2000/2022