I brindisi giusti per le feste. La nuova guida … La top list di Essi Avellan con Lantieri de Paratico… Una nuova guida del Corriere dedicata al vino. Il titolo è Bollicine, bere bene durante le feste. Una selezione di 80 bottiglie italiane, divise per fasce di prezzo, che raccontano la ricchezza spumantistica del Vigneto Italia. Con i contributi di tre sommelier campioni italiani: Roberto Anesi, Simone Loguercio e Valentino Tesi: un racconto tra Trentodoc, Alta tanga, Franciacorta e Prosecco, e non solo. Con una serie di regole pratiche su temperature e bicchieri, per degustare nel migliore dei modi. La guida è in edicola a 9,90 euro. Si apre con un contributo speciale di Essi Avellan. È stata la prima finlandese a diventare master of wine. È diventata un’autorità mondiale del mondo delle bollicine. È nella giuria dello Champagne and Sparkling Wine World Championship, nel quale Malia conquista sempre più spesso il podio. Essi ha preparato la sua top list di io spumanti. Si apre con il Brut Cuvée di Lantieri de Paratico. “Giancarlo Lantieri” scrive Essi “ha iniziato a produrre Metodo Classico negli anni Settanta. Il figlio di Fabio, gestisce oggi i 20 ettari di proprietà che producono circa izomila bottiglie di Franciacorta all’anno. I Franciacorta di Lantieri de Paratico sono vincitori “seriali” del premio Champagne and Sparkling Wine World Championships. Quest’anno hanno ottenuto quattro medaglie d’oro con il Brut selezionato come Best in Class. Il segreto sta nella meticolosa vinificazione e nello stile fresco e leggero. li succoso frutto dello Chardonnay predomina con note di limone e frutta dalle piacevoli sfumature tostate”.

