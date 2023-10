settecorriere.it

La fattoria sociale dei ragazzi speciali di Breganze … Vespaiolo e Merlot, i vini (e l’arte) grazie a Tonello… Le etichette sono tutte dipinte a mano. Mani speciali, di ragazzi con qualche disabilità. In 13 lavorano tra le vigne e nell’orto, in cantina, nel ristorante e nell’agriturismo. Una fattoria sociale aperta da un imprenditore che ha elaborato il lutto della perdita di un figlio impegnandosi a dare dignità attraverso l’occupazione. Si chiama Osvaldo Tonello. Il figlio Enrico è stato mortalmente colpito da una leucemia. “Ho un altro figlio, Giovanni” dice Osvaldo “è un lupetto che ha problemi”. Tonello ha creato, dal 2oo8, la Fattoria sociale La Costa, a Sarcedo, in provincia di Vicenza. Siamo nella Doc Breganze (zona del Vespaiolo e di grandi vignaioli, come Fausto Maculan). Nella Fattoria tutto è biologico. Un vigneto di io ettari, e un frutteto di 5. La casa madre è la Fondazione Enrico Tonello, che ha dato vita anche a un centro diurno per disabili gravi. Tonello, 77 anni, imprenditore di successo nel tessile e nell'energia, ora dedica la sua vita, con la moglie Elisa, “a Giovanni e a tutti gli amici di Giovanni, i ragazzi come lui”. Il vino: l’obiettivo è arrivare a 5o mila bottiglie. Ora è a quota 3o mila. La qualità è già superiore, con vini che, anche grazie all'apporto dell’enologo Marco Bemabei, hanno un’anima. Nella gamma si distinguono due Vespaiolo. B primo ha solo il nome del vitigno ed è fresco e agile, nonostante la gradazione che arriva a 13,5 gradi. Il secondo è il Belmonte, si affina in legno, e ha una struttura più importante e ricca. Il fuoriclasse è un Merlot, il Masot, anch’esso Doc Breganze: grande equilibrio su un fondo balsamico.

