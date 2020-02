Storie e racconti di sport e di vino, lo storytelling: WineNews a tu per tu con Federico Buffa

“Quando c’è un argomento molto tecnico, in cui c’è una fruizione di massa, come nel caso del vino, amato da tantissima gente, per conoscerlo meglio c’è bisogno di una spiegazione più esplicita, più vicina al contenuto antropologico e storico, non necessariamente quello tecnico. Ma questo vale per tutto, non soltanto per il vino: oggi c’è bisogno di spiegare meglio, di spiegare di più, spiegare in generale, per rendere tutto più fruibile, perché questo è il ritmo attuale”.

