“Summa” n. 24: le eccellenze del vino bio, da tutto il mondo, protagoniste

Oltre 100 le cantine da tutto il mondo - Italia, Grecia ed ancora Germania, Nuova Zelanda, Austria, Portogallo, Svizzera e Francia, con la partecipazione di maison dalla Champagne - protagoniste a “Summa”, edizione n. 24, rassegna delle eccellenze enologiche biologiche e biodinamiche organizzata dalla Tenuta Alois Lageder. L’evento è stato ospitato nei saloni storici di Casòn Hirschprunn & Tòr Löwengang, a Magrè, le cui prime tracce documentali risalgono al Duecento. Già fissate in calendario le date della prossima edizione, che andrà in scena il 13 e 14 aprile 2024.

Più di 2.500 visitatori - tra operatori, giornalisti e wine lover, provenienti da tutto il mondo (molti italiani, ma anche operatori dai Paesi in lingua tedesca, da Uk e Stati Uniti, oltre all’Asia) - hanno affollato la rassegna, facendo registrare il sold-out: “siamo molto soddisfatti, il riconoscimento più importante per noi è vedere i produttori e i visitatori contenti - spiega Helena Lageder, chief marketing officer Tenuta Alois Lageder - ed i racconti dei vignaioli, i loro vini e sicuramente anche il luogo ed il clima rilassato dell’evento sono sempre fonte di ispirazione per chi ci viene a trovare; diventa, così, più piacevole anche fare business e quest’anno sono sicuramente cresciuti anche gli operatori internazionali, una bella occasione per chi, come noi, produce vino di qualità, rispettando dei valori che mettono la natura al centro”.

Nell’evento masterclass e degustazioni guidate, con diversi focus, oltre a visite nella cantina della Tenuta e nei vigneti, a testimonianza della maggiore consapevolezza che sta crescendo nel settore in merito all’agricoltura in linea con l’ambiente e all’economia circolare che sta alla base di un’azienda biodinamica. A “Summa” 2023 anche food a km zero del Paradeis, ristorante biologico della Tenuta.

Un’area di “Summa” 2023 è stata allestita e destinata al racconto dell’importante “Progetto Dormizil” , dormitorio per persone senzatetto, basato sul concetto di “Housing first”: il programma - sostenuto con parte del ricavato della vendita dei biglietti di ingresso a “Summa” - intende realizzare una struttura a lungo termine per i senzatetto, con nove piccoli appartamenti, uno spazio per l’accoglienza di emergenza, docce e lavatoi.

