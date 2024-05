Territori del vino e zonazione: anche le Marche, la Regione “plurale” d’Italia, ci pensa

Sulla scia di Barolo, Alto Adige, Chianti Classico, Soave e non solo, i primi passi di un progetto che vuole esaltare i territori. A WineNews le riflessioni del professor Attilio Scienza (Università di Milano), su uno strumento, quello delle Uga, utile per molti, ma non per tutti, e che deve basarsi su una zonazione “vera, basata sullo studio, sulla ricerca e non sui semplici confini geografici”, e le parole di Michele Bernetti (Istituto Marchigiano Tutela Vini) e Simone Capecci (Consorzio Vini Piceni).

