“The World’s Most Admired Wine Brands” 2026: Antinori n. 2 assoluto e leader in Europa

Antinori, uno dei più prestigiosi riferimenti dell’enologia mondiale, storia e nome per eccellenza del vino italiano (guidato da Albiera Antinori con il padre Piero e le sorelle Allegra e Alessia, e l’ad Renzo Cotarella), è il miglior brand europeo (e quindi anche italiano) del vino mondiale, e n. 2 in assoluto, dietro al brand più ammirato, che resta quello della cantina argentina Catena (al top anche per il Sud America). La posizione n. 3 per Familia Torres, istituzione enoica spagnola, che completa il podio. È il verdetto della “The World’s Most Admired Wine Brands” 2026, la classifica stilata, ogni anno, dal magazine “Drinks International” e analizzata da WineNews, basata sui voti espressi da una “academy”, composta da sommelier, buyers, grossisti, Master of Wine e wine-writer.

L’Italia, scorrrendo il ranking, è protagonista assoluta, con 7 cantine nella Top 50, lo stesso numero, e senza “new entry”, dell’edizione 2025: alla posizione n. 5, infatti, c’è Gaja, simbolo indiscusso delle Langhe del Barbaresco e del Barolo, cantina guidata da Angelo Gaja, con i figli Gaia, Rossana, Giovanni e la moglie Lucia. Posizione n. 16 per Ornellaia, uno dei gioielli di Bolgheri del Gruppo Frescobaldi, e vino che ha fatto la scalata più importante in classifica rispetto al 2025, guadagnando ben 34 posizioni. Antinori torna ancora in classifica anche con uno dei suoi vini più iconici, il Tignanello (alla posizione n. 21.) che ha fatto un notevole balzo, 25 posizioni, sull’edizione 2025. Nella prestigiosa “list” c’è anche quest’anno un altro marchio di livello assoluto del Belpaese, il Sassicaia (posizione n. 30) della Tenuta San Guido, della famiglia Incisa della Rocchetta, che guida la storica tenuta bolgherese, insieme al presidente di Tenuta San Guido, Alessandro Berlingieri, e con l’ad Carlo Paoli. Posizione n. 32 per un altro top brand del vino italiano, Frescobaldi, storica realtà guidata da Lamberto Frescobaldi, e, al n. 38, c’è Planeta, simbolo della Sicilia enoica che si sta affermando nel mondo, e cantina che sotto la guida di Diego Planeta prima, e dei cugini Alessio, Francesca e Santi Planeta oggi, è stata ed è una delle grandi griffe del “rinascimento” enologico dell’Isola.

In una classifica che mette in rilievo l’eccellenza in termini di qualità, costanza, innovazione e forza del marchio, il vino europeo, con l’Italia tra le assolute protagoniste, continua a brillare, occupando 36 delle prime 50 posizioni.

Focus - La “The World’s Most Admired Wine Brands” 2026

1 - Catena Zapata (Argentina)

2 - Antinori (Italia)

3 - Familia Torres (Spagna)

4 - Vega Sicilia (Spagna)

5 - Gaja (Italia)

6 - Penfolds (Australia)

7 - Domaine de la Romanée-Conti (Francia)

8 - Symington (Portogallo)

9 - Cvne (Spagna)

10 - La Rioja Alta (Spagna)

11 - Henschke (Australia)

12 - E Guigal (Francia)

13 - Château Cheval Blanc (Francia)

14 - Château Margaux (Francia)

15 - M Chapoutier (Francia)

16 - Ornellaia (Italia)

17 - Kanonkop (Sudafrica)

18 - Gérard Bertrand (Francia)

19 - Château d’Yquem (Francia)

20 - Marqués de Riscal (Spagna)

21 - Tignanello (Italia)

22 - Château Haut-Brion (Francia)

23 - Château Latour (Francia)

24 - Pétrus (Francia)

25 - Marqués de Cáceres (Spagna)

26 - Juvé & Camps (Spagna)

27 - Yalumba (Australia)

28 - Perelada (Spagna)

29 - Nyetimber (Regno Unito)

30 - Sassicaia (Italia)

31 - Ramón Bilbao (Spagna)

32 - Frescobaldi (Italia)

33 - Château Mouton Rothschild (Francia)

34 - Ridge (Stati Uniti)

35 - Château Musar (Libano)

36 - Esporão (Portogallo)

37 - Faustino (Spagna)

38 - Planeta (Italia)

39 - Codorníu (Spagna)

40 - Bodegas Abadal (Spagna)

41 - Scala Dei (Spagna)

42 - Château Lafite (Francia)

43 - Louis Latour (Francia)

44 - Concha y Toro (Cile)

45 - Errázuriz (Cile)

46 - Cloudy Bay (Nuova Zelanda)

47 - Opus One (Stati Uniti)

48 - Bruce Jack (Sudafrica)

49 - Barton & Guestier (Francia)

50 - Felton Road (Nuova Zelanda)

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