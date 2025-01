Tra difficoltà, trend e opportunità, i mercati d’Oriente per il vino italiano

Lo stato dell’arte dai mercati più grandi come Cina e Giappone, ad altri più piccoli e promettenti come Singapore, Corea del Sud, Kazakistan, raccontati a WineNews da chi li vive e li osserva ogni giorno. Tra certezze come l’apprezzamento per i vini di Toscana, Piemonte e Veneto, e novità come la crescita dei vini del Sud, ma anche dei bianchi, in un’area dominata dai rossi, e degli spumanti, con consumatori ancora da conquistare, ma anche sempre più affascinati dalla varietà della produzione tricolore, e attenti all’abbinamento con il cibo.

Copyright © 2000/2025