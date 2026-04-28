Le nuove frontiere della narrazione enologica: l’identità olfattiva del vino

La narrazione enologica evolve verso nuovi territori, spostando il baricentro dalla descrizione tecnica alla percezione sensoriale immediata: la “Fragrance designer” Claudia Scattolini ha realizzato per Mack & Schühle Italia, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di vini italiani nel mondo, un’inedita mappatura olfattiva dedicata esclusivamente ai nuovi vini della collezione Genevitis. L’esperienza risponde ad una domanda fondamentale: che profumo ha il tuo vino? Attraverso la scomposizione delle note aromatiche della collezione Genevitis - dai frutti rossi ai sentori boschivi, dalle spezie alle note agrumate - Claudia Scatolini ha permesso di isolare e riconoscere le singole sfaccettature del vitigno.

In questo contesto, il linguaggio enologico si è spogliato della sua componente puramente descrittiva per diventare esperienza tangibile: il progetto evidenzia un cambiamento radicale nel modo di comunicare il prodotto e il brand. Qualsiasi realtà aziendale può infatti essere tradotta in un’esperienza sensoriale per diventare immediatamente riconoscibile. I punti chiave di questo approccio di business sono:

percezione vs spiegazione - le persone ricordano ciò che riescono a percepire fisicamente, non ciò che viene loro spiegato a parole. L’olfatto è il senso più veloce per fissare un ricordo nella memoria; riconoscibilità immediata - quando un prodotto o un brand assumono una propria identità olfattiva, smettono di essere un semplice racconto e diventano una firma. Questo li rende distinguibili in un mercato saturo; sintesi della complessità - trasformare un valore o un territorio in un accordo di note isolate permette di comunicare l’identità di marca senza semplificarla, rendendola invece comprensibile e inclusiva. “Oggi le aziende non hanno bisogno di essere spiegate meglio, hanno bisogno di essere percepite meglio - afferma Claudia Scattolini, pioniera in Italia nella creazione di loghi olfattivi ed esperta in branding sensoriale e percorsi su misura per aziende che desiderano tradurre la propria identità in essenza - trasformare la complessità in un’esperienza che resta impressa nella memoria è ciò che rende un’attività di business davvero efficace nel tempo”.

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