Tra sostenibilità, gradazioni alcoliche, vitigni resistenti e non solo: parla Michel Rolland

A WineNews l’enologo più influente della nostra epoca,: senza peli sulla lingua, provocatorio, ma anche ottimista sul futuro del vino. Maestro del taglio bordolese, e oggi firma e consulente di vini e cantine mito di Toscana, come Masseto, Ornellaia e Tenuta di Biserno, e, da qualche anno, anche Caprai in Umbria, per il Sagrantino e non solo. “Ai consumatori non importa del grado alcolico del vino, importa ai giornalisti. La sostenibilità è un percorso fondamentale, ma richiede tempi lunghi”.

