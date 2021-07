Tra storia e poesia, territorio e investimenti, il racconto dell'Abruzzo del vino

Terra di viticoltura antica, dalla grande vocazione, dove si lavora per crescere in qualità, immagine e posizionamento, nobilitando vitigni celebri come il Montepulciano o il Trebbiano, ma anche autoctoni meno conosciuti. Legandoli ad ospitalità e ad una cucina autentica, tra tradizione e modernità. Le riflessioni di Valentino di Campli (Presidente Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo), Marcello Zaccagnini (Zaccagnini) e Marina Cvetic (Masciarelli).

