Un piano promozionale straordinario per rilanciare il vino italiano in Usa colpito dai dazi di Trump

Un piano promozionale straordinario per rilanciare il vino italiano negli Usa colpito dai dazi di Trump, dopo che il 2026 si è aperto con un calo in valore del 28% nei primi due mesi sul 2025 (dati Eurostat), ma con la consapevolezza che il momento di difficoltà potrà essere superato grazie alla capacità imprenditoriale dei produttori italiani. È uno dei temi al centro dell’incontro promosso, oggi, a Palazzo Rospigliosi a Roma, da Coldiretti e Filiera Italia nel lancio delle iniziative per Vinitaly 2026 (Verona, 12-15 aprile), con la presenza di decine di buyer americani assieme ad istituzioni, imprese, rappresentanti del commercio internazionale ed esperti di mercato, per analizzare criticità e individuare strategie concrete di rilancio e tutela dell’export vitivinicolo italiano, uno dei pilastri dell’agroalimentare nazionale e uno dei principali motori delle esportazioni made in Italy, con gli Stati Uniti che rappresentano da soli il 23% dell’export vinicolo italiano nel mondo.

Una rilevanza strategica messa però, come noto, sotto pressione da diversi fattori, a partire dall’introduzione dei dazi che hanno penalizzato la competitività dei prodotti italiani, aggravata, peraltro, anche dall’andamento sfavorevole del cambio euro-dollaro, che incide sui margini delle imprese. Il risultato è un calo del 9% in valore nel 2025 sull’anno precedente, ma il vino sconta anche il rallentamento dei consumi e i mutamenti nelle preferenze dei consumatori, mentre cresce la concorrenza di altri Paesi produttori e di vini alternativi. A ciò si aggiungono tensioni geopolitiche, costi di produzione elevati e la necessità di rafforzare il posizionamento del vino italiano lungo tutta la catena del valore.

A dibatterne il presidente Coldiretti Ettore Prandini, il segretario generale Vincenzo Gesmundo, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, l’ad Filiera Italia Luigi Scordamaglia, assieme a Matteo Zoppas, presidente Ita-Italian Trade Agency, Riccardo Cotarella, presidente Assoenologi, Felice Adinolfi, direttore Centro Studi Divulga, Federico Bricolo, presidente Veronafiere, Stevie Kim, founder Italian Wine Podcast e managing partner Vinitaly, Antonio Rallo, ad Donnafugata, Teresa Nicolazzi, dg Pemac, e Victor Oscar Schwartz, l’importatore statunitense autore del ricorso che ha portato la Corte Suprema ad annullare i dazi di Trump (in collegamento video).

Temi di cui si parlerà anche a Casa Coldiretti al Vinitaly 2026, dal 12 al 15 aprile a Verona. Novità, il “Ristorante d’Autore di Campagna Amica - La Casa della Cucina Italiana”, il nuovo format con cui Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra firmano la gestione del ristorante ufficiale della fiera, trasformandolo in uno luogo unico dove agricoltura, cucina e territorio si incontrano. Il palinsesto si apre domenica 12 aprile con la degustazione “Restiamo in bolla” su spumanti italiani (Prosecco, Trento Doc, e non solo), un convegno e un aperitivo con vini leggeri sotto i 12 gradi. Lunedì 13 aprile è dedicato ai giovani innovatori, con focus su produttori emergenti e interpretazioni del Sangiovese toscano e non. Martedì 14 aprile si parla di “Vino e Patrimonio Unesco”, abbinando vini a cibi tradizionali (Pizza Napoletana, Parmigiano Reggiano) e territori come Prosecco e Langhe, più vini d’altitudine. Mercoledì 15 aprile, infine, spazio a “Mediterraneo nel bicchiere” e vini dolci italiani, celebrando le tradizioni regionali.

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