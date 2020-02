Una vita per lo sport, la passione per il vino, “che sono abbinata perfetta”: parla Giovanni Malagò

“Parliamo di due eccellenze che tengono in alto la bandiera dell’Italia, e raccontano al mondo quello che sappiamo fare al meglio come Paese. Io sono un grande appassionato di vino, soprattutto di bollicine e vini rossi, rigorosamente italiani: non compro vini stranieri, ma se me li regalano li bevo volentieri. Vino e sport stanno benissimo insieme, anche nell’alimentazione, bevendo in quantità moderata”. I messaggi da Benvenuto Brunello, dove Malagò ha firmato la piastrella della vendemmia 2019, annata a 5 stelle.

Copyright © 2000/2020