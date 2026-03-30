Unite nel nome delle bollicine: Val d’Oca (Prosecco Docg) distribuirà in Italia gli Champagne Encry

Se l’Italia, da anni, è uno dei primi 5 mercati delle bollicine francesi della Champagne (nel 2024, ultimi dati disponibili, il n. 5 in volume, con 8,4 milioni di bottiglie, ed il quarto in valore, con 235 milioni di euro, secondo il Comité Champagne), da qualche anno Parigi e d’intorni sono diventati il terzo mercato per l’italianissimo Prosecco. Un interscambio decisamente “frizzante”, che, a volte, si trasforma anche in partnership tra cantine italiane e maison francesi, come quella appena nata tra Val d’Oca, tra i nomi più importanti della galassia “Prosecco” e del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, e Champagne Encry, ad oggi l’unica Maison in terra francese di proprietà da italiani, ovvero Enrico Baldin e Nadia Nicoli. Con Val d’Oca che diventa il nuovo distributore esclusivo per l’Italia di Champagne Encry.

L’accordo, spiega una nota, prevede la distribuzione (dal 1 aprile 2026) delle referenze Champagne Encry tramite la rete commerciale di Val d’Oca, “caratterizzata da una presenza capillare sul territorio nazionale e da un posizionamento consolidato nel canale HoReCa di alta gamma, segmento chiave per lo sviluppo del brand francese in Italia”.

“La partnership con Champagne Encry nasce - dichiara Stefano Gava, dg Val d’Oca - da una visione condivisa e da una comune attenzione alla qualità, all’identità e alla costruzione di valore nel tempo: siamo orgogliosi di essere stati scelti come partner esclusivo per l’Italia, con l’obiettivo di costruire un progetto di lungo periodo insieme ad una Maison Grand Cru dalla produzione limitata e rafforzare il nostro posizionamento nel segmento premium”.

La sinergia tra le due realtà, spiegano ancora Val d’Oca ed Encry, rappresenta, inoltre, “un’alleanza di sistema che si inserisce in una precisa strategia di presidio della fascia alta delle bollicine e in un ampliamento dell’offerta spumantistica che risponde a diverse richieste e occasioni di consumo. L’integrazione tra competenze, struttura organizzativa e capacità di investimento a lungo termine permetterà di rispondere con efficacia al cambiamento del mercato del vino, caratterizzato dall’evoluzione dei consumi e dall’emergere di nuove generazioni di appassionati”.

“Dopo nove anni di presenza consolidata sul mercato italiano, entriamo in una nuova fase della nostra evoluzione - commentano dalla Maison, Enrico Baldin e Nadia Nicoli - e la scelta di Val d’Oca come partner commerciale rappresenta un passo di visione, fondato su energia, struttura e capacità di investimento, nel pieno rispetto della nostra identità e del posizionamento esclusivo nel canale HoReCa di alta gamma”.

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