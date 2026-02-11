“Oui” Prosecco Doc: le bollicine italiane conquistano la Francia dello Champagne

Nella patria delle bollicine più “chic” e famose, quelle dello Champagne, si brinda con uno dei simboli della spumantistica italiana. La Francia è il terzo mercato mondiale per il Prosecco Doc, un annuncio che è arrivato, oggi, salutando Wine Paris, l’evento firmato Vinexposium, a Parigi, che ha visto lItalia Paese più presente dopo la stessa Francia, con oltre 1.100 cantine, e dove anche il Consorzio del Prosecco Doc è stato protagonista con 34 aziende del territorio veneto-friulano. Si tratta di un risultato che si inserisce in un quadro di crescita globale: nel 2025 il Prosecco Doc ha dichiarato una produzione di 667 milioni di bottiglie (+1,1% sul 2024) con oltre l’82% destinato all’export verso oltre 160 Paesi dei 5 continenti.

Tornando al risultato in terra francese si tratta, ha commentato il Consorzio, di “un dato significativo che emerge in una nazione dalla tradizione spumantistica secolare, dove il consumatore sceglie le bollicine italiane soprattutto per le caratteristiche organolettiche e l’eccellenza qualitativa. A documentarlo sono le recenti indagini sui consumatori, i cui dati completi saranno presto resi pubblici, che mostrano una preferenza guidata dal valore intrinseco del prodotto”. Giancarlo Guidolin, presidente del Consorzio, afferma che “recenti indagini sui consumatori testimoniano come l’internazionalità del Prosecco Doc sia il risultato di un valore intrinseco riconosciuto anche dai palati più esigenti. Questo successo, vissuto con il massimo rispetto verso la prestigiosa tradizione dei “cugini” francesi e dello Champagne, evidenzia come il Prosecco Doc sia riuscito a ritagliarsi uno spazio di rilievo grazie alla propria identità distintiva, pur non avendo mai avviato, al di fuori della partecipazione al Salone parigino, attività promozionali specifiche sul suolo francese”.

Una bollicina, il Prosecco Doc, sempre più internazionale (e traino dell’export enoico italiano) e che in questi giorni gode della prestigiosa vetrina olimpica essendo Official Sparkling Wine dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 (grazie al più importante investimento nella storia della denominazione). I numeri del Consorzio parlano di 12.107 aziende viticole, 1.046 aziende vinificatrici e 362 aziende spumantistiche, con un’estensione media di 2,13 ettari ciascuna, in un territorio tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

