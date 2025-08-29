Valorizzare i vini dei vulcani: la partnership tra Volcanic Wines International e Jancis Robinson

Dall’Etna, ovviamente, a Santorini, dal Soave ai Campi Flegrei, solo per citarne alcuni, sono tanti nel mondo i territori di origine vulcanica che danno vita a vini peculiari, distintivi e sempre più apprezzati. Un movimento cavalcato da mercato e critica, come fa la Volcanic Wines International, organizzazione co-fondanta dal Master Sommelier John Szabo, e che organizza i Volcanic Wine Awards, in un progetto di cui ora entra a far parte anche una delle massime firme della critica internazionale, come la Master of Wine Jancis Robinson.

“Il movimento dei vini vulcanici non è mai stato così vitale e dinamico - ha commentato John Szabo - con i nostri primi premi internazionali e il supporto di JancisRobinson.com, offriamo finalmente una piattaforma che riflette la profondità e l’integrità di questi vini straordinari”.

“I vini vulcanici stanno guadagnando crescente attenzione negli Stati Uniti grazie alla loro unicità espressiva e alla freschezza che li contraddistingue - ha dichiarato Joshua Greene, trade general manager JancisRobinson.com - questa partnership unisce due continenti, offrendo agli operatori americani un punto di riferimento affidabile con una prospettiva realmente globale”.

“La nostra missione è raccontare il vino del mondo in tutta la sua varietà, e questa collaborazione - che accende i riflettori su alcuni dei vini più distintivi e gratificanti - rappresenta perfettamente il nostro impegno”, ha aggiunto Jancis Robinson.

