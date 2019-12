Varsavia, dove la cucina italiana, dalla pizza alle tavole gourmet apre la strada al vino

In Polonia la ristorazione italiana è la più amata: piatti della tradizione, pizze gourmet e prodotti made in Italy sono un must, a Varsavia ma non solo. Accompagnati, ovviamente, dai vini italiani, una moda ancora tutta da costruire, legata, almeno per ora, ai vini del Sud Italia ed ai grandi classici dell'enologia del Belpaese, come raccontano gli stessi ristoratori, tra storia e presente, dalla tappa polacca del Simply Italian Great Winews by Iem.

